Экс-председателя Апелляционного суда Крыма объявили в розыск

Экс-председателя Апелляционного суда АР Крым подозревают в государственной измене

Бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым (АРК) Валерия Чернобука объявили в розыск, его подозревают в государственной измене. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры АРК.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым за совершение государственной измены объявлен в розыск бывший председатель Апелляционного суда Автономной Республики Крым", - отметили в пресс-службе.

Напомним, что военная прокуратура Центрального региона направила в суд обвинительный акт в отношении генерал-майора, заместителя начальника управления госохраны Украины - директора Департамента охраны в АР Крым Управления госохраны Украины Станислава Шапортова.

Также прокуратура направила в суд дело по факту государственной измены депутата оккупированного Крыма. В марте 2014 года депутат Севастопольского городского совета оказал помощь и содействие оккупации Крыма Россией.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце ноября прокуратура Автономной Республики Крым за 3 месяца направила в суд 10 обвинений по факту государственной измены депутатов оккупированного Крыма.