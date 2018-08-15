Экс-председателя Апелляционного суда Крыма объявили в розыск

Новости Общество 15.08.2018 - 21:16
Фото: Валерий Чернобук (facebook.com/chernobuk)
Фото: Валерий Чернобук (facebook.com/chernobuk)

Экс-председателя Апелляционного суда АР Крым подозревают в государственной измене

Бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым (АРК) Валерия Чернобука объявили в розыск, его подозревают в государственной измене. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры АРК.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым за совершение государственной измены объявлен в розыск бывший председатель Апелляционного суда Автономной Республики Крым", - отметили в пресс-службе.

Экс-председателя Апелляционного суда Крыма объявили в розыск

Напомним, что военная прокуратура Центрального региона направила в суд обвинительный акт в отношении генерал-майора, заместителя начальника управления госохраны Украины - директора Департамента охраны в АР Крым Управления госохраны Украины Станислава Шапортова.

Также прокуратура направила в суд дело по факту государственной измены депутата оккупированного Крыма. В марте 2014 года депутат Севастопольского городского совета оказал помощь и содействие оккупации Крыма Россией.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце ноября прокуратура Автономной Республики Крым за 3 месяца направила в суд 10 обвинений по факту государственной измены депутатов оккупированного Крыма.

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