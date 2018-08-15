Екс-голову Апеляційного суду Криму оголошено у розшук

Екс-голову Апеляційного суду АР Крим підозрюють у державній зраді

Колишнього голову Апеляційного суду Автономної Республіки Криму (АРК) Валерія Чорнобука оголосили у розшук, його підозрюють у державній зраді. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури АРК.

"Прокуратурою Автономної Республіки Крим за вчинення державної зради оголошено у розшук колишнього голову Апеляційного суду Автономної Республіки Крим", - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, що військова прокуратура Центрального регіону скерувала до суду обвинувальний акт щодо генерал-майора, заступника начальника управління держохорони України - директора Департаменту охорони в АР Крим Управління держохорони України Станіслава Шапортова.

Також прокуратура направила до суду справу за фактом державної зради депутата окупованого Криму. У березні 2014 року депутат Севастопольської міської ради надав допомогу та сприяння окупації Криму Росією.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці листопада прокуратура Автономної Республіки Крим за 3 місяці направила до суду 10 звинувачень за фактом державної зради депутатів окупованого Криму.