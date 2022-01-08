Экс-председатель КНБ Масимов задержан в Казахстане по подозрению в госизмене

В Казахстане задержан бывший председатель Комитета национальной безопасности страны Карим Масимов. Расследование ведется по факту государственной измены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КНБ Республики Казахстан.
"6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший Председатель КНБ Масимов К. К. и другие лица", - говорится в сообщении КНБ.
Другая информация пока в интересах следствия не разглашается.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Масимова от должности 5 января. Вместо него был назначен Ермек Сагимбаев.
Ранее мы писали, что в Казахстане в ходе "зачистки" задержали до 4000 человек.