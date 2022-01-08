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Экс-председатель КНБ Масимов задержан в Казахстане по подозрению в госизмене

Автор: Анна Полисученко

В Казахстане задержан бывший председатель Комитета национальной безопасности страны Карим Масимов. Расследование ведется по факту государственной измены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КНБ Республики Казахстан.

"6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший Председатель КНБ Масимов К. К. и другие лица", - говорится в сообщении КНБ.

Другая информация пока в интересах следствия не разглашается.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Масимова от должности 5 января. Вместо него был назначен Ермек Сагимбаев.

Ранее мы писали, что в Казахстане в ходе "зачистки" задержали до 4000 человек.

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Казахстан