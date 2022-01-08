Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КНБ Республіки Казахстан.

"6 січня поточного року Комітетом національної безпеки розпочато досудове розслідування за фактом державної зради, за статтею 175 частини 1 Кримінального кодексу Республіки Казахстан. В цей же день за підозрою в скоєнні даного злочину затримані і направлені в ізолятор тимчасового утримання колишній голова КНБ Масімов К. К.та інші особи", - йдеться в повідомленні КНБ.

Інша інформація поки що на користь слідства не розголошується.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звільнив Масімова з посади 5 січня. Замість нього був призначений Єрмек Сагімбаєв.