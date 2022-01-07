В Казахстане в ходе "зачистки" задержали до 4000 человек, - МВД
Фото: в Казахстане в ходе "зачистки" задержали до 4000 человек (orda.kz)
МВД Казахстана предоставило обновлённые данные по количеству задержанных протестующих. В ходе АТО в стране задержаны до 4 000 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на казахстанский портал "ORDA".
Наибольшее количество задержаний пришлось на Алматы, где в ходе оперативных мер задержали свыше 100 лиц.
"В настоящее время все здания госорганов взяты под контроль. Патрульная полиция обеспечивает общественный порядок. Строевые подразделения функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в среднем в сутки на пульт дежурных поступает более 1200 звонков.
Также в МВД добавили, что задержанным грозит пожизненное заключение.
Ранее мы писали о протестах в Казахстане: в Актобе в ходе "зачистки" задержали около 200 людей.