Екс-правоохоронці створили мережу гральних клубів у Києві: прибуток - пів мільйона щодня

За даними слідства, у Києві діяло щонайменше 10 гральних комплексів у закритому форматі для "своїх" клієнтів. Потрапити туди можна було виключно за попередньою домовленістю, після перевірки адміністратором.

Щоденний прибуток одного закладу складав близько 50 тисяч гривень, а вся мережа приносила спільникам майже пів мільйона щодня - близько 15 мільйонів гривень щомісяця.

Організаторами виявилися двоє братів із Вінниччини - колишні співробітники міліції, які після звільнення з органів внутрішніх справ перейшли на незаконний бізнес.

До діяльності були залучені десятки осіб: адміністратори, касири, технічні спеціалісти, а також люди, які шукали приміщення та відповідали за інкасацію.

Персонал працював за дрес-кодом, із забороною алкоголю та обов’язковою звітністю у робочих чатах.

Правоохоронці встановили, що брати не лише розвивали власну мережу, а й «усували» конкурентів - викликаючи поліцію на інші нелегальні заклади через підставних осіб.

Крім того, вони могли співпрацювати з власниками інших тіньових казино, отримуючи частину прибутку у вигляді "відкату".

Під час понад 70 обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнову бухгалтерію, зброю та набої. Все вилучене відправили на експертизу.

Наразі 12 ключових фігурантів, включаючи організаторів, отримали підозри за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України - незаконна організація азартних ігор, вчинена організованою групою.