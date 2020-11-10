В Киеве правоохранители разоблачили 4 подпольных казино

Фото: подпольное казино (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

В Киеве правоохранители разоблачили подпольные игорные заведения в Деснянском и Соломенском районах. По результатам обысков полицейские изъяли более 50 единиц компьютерной техники, с помощью которой предоставлялись игорные услуги.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как сообщается, один из игорных залов функционировал в помещении плавучего сооружения, расположенного на техническом водном канале по улице Закревского. Еще два казино находились на массиве "Лесной" и возле рынка "Фестивальный" на Троещине.

Кроме того, правоохранители прекратили деятельность еще одного нелегального игорного заведения на улице Лобановского в Соломенском районе Киева.

Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины. Сейчас проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств, а также установления всех лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

Фото: казино (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, ранее в Киеве правоохранители прекратили деятельность трех нелегальных игорных заведений в Голосеевском, Оболонском и Соломянском районах.

Также РБК-Украина сообщало, что Печерский районный суд Киева запретил доступ к 60 сайтам букмекерских контор и онлайн-казино.