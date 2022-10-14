Російські дипломати в Нідерландах збирали інформацію для армії РФ, - ЗМІ

Як повідомляє видання, восьмеро з висланих росіян працювали на Службу зовнішньої розвідки Росії,а інші працювали на головне управління генерального штабу російського Міноборони РФ. У Нідерландах вони обіймали лише формальні посади.

Видання повідомляє, що одним із ключових російських шпигунів у Нідерландах був 52-річний Сергій П’ятницький, який керував шифруванням інформації в посольстві Росії.

Інші дипломати займалися шпигунством або вербували спільників серед нідерландської розвідки та контррозвідки іноземних країн. Двоє з них збирали інформацію про комп’ютерні чипи для армії Росії.

"Нідерландська розвідка знала про перебування російських шпигунів під прикриттям дипломатів, але ніяк не реагувала, бо це призвело б до вислання дипломатів із Росії. Крім того, принаймні три із них залишилися працювати в посольстві для негласної взаємодії Амстердама й Москви", - повідомили у виданні.