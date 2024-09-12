Екс-посол США спрогнозував позицію Гарріс щодо України у разі президентства
У разі перемоги віцепрезидента США Камали Гарріс на президентських виборах, вона в деяких питаннях буде агресивнішою ніж теперішній президент Джо Байден.
Про це заявив колишній надзвичайний та повноважний посол США в Україні Вільям Тейлор, відповідаючи на питання РБК-Україна на зустрічі в American University Kyiv.
"Я впевнений, що вона (Камала Гарріс - ред.) буде трохи агресивнішою, ніж президент Байден", - сказав Тейлор.
Водночас він зауважив, що президент Байден зробив чудову роботу. Він зібрав коаліцію, тримав її, тісно співпрацював з президентом України Володимиром Зеленським, а також тісно співпрацював з європейцями.
"Він зробив чудову роботу. Але він повільний у деяких речах. Він повільно приймав деякі рішення щодо HIMARS, і щодо Abrams, і щодо F-16. А тепер він повільно приймає рішення стріляти та атакувати вглиб Росії. І вона вже зазначила, що буде трохи агресивнішою в деяких питаннях, ніж навіть президент Байден", - пояснив експосол.
Нагадаємо, що вчора вночі в США відбулись перші дебати кандидатів в президенти Камали Гарріс та Дональда Трампа.
Колишній президент та чинна віце-президент США обговорили цілу низку внутрішньополітичних питань, але не обійшлось і без зовнішньої політики, включно з Україною.
У своєму матеріалі РБК-Україна зібрало головні заяви кандидатів в президенти США на дебатах.
Водночас ми повідомляли, що відома американська співачка Тейлор Свіфт розповіла, кого підтримає на майбутніх президентських виборах.
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