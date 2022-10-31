Екс-посол пояснив, чому США не признають Росію державою - спонсором тероризму

"У них є безліч питань, що не пов'язані з Україною. Наприклад, ядерне озброєння, боротьба з тероризмом, економічні питання. Надання статусу країни-спонсора тероризму - це означає фактично її повну ізоляцію і заборону мати з нею будь-які справи. Наприклад, якщо Росії нададуть такий статус, то державний секретар США не матиме права взагалі розмовляти з Лавровим (Сергій Лавров, голова МЗС Росії, -ред.)", - пояснив Єльченко.

Водночас як зауважив посол, усі кроки, які США прийняли проти Росії - дуже близькі до надання статусу спонсора тероризму.

"Тобто я не бачу великої різниці. Нам би, звісно, хотілося, щоби була така "вивіска" - "Росія - спонсор тероризму". Але насправді це вже всі й без цього розуміють. І мені здається, якщо Росія буде надалі себе поводити так, як зараз, то Штати не забаряться визнати її спонсором тероризму", - додав експосол.

Відповідаючи на питання чому США не надають Україні танки, винищувачі й більш далекобійне озброєння, Єльченко відзначив, що не володіє повною інформацією щодо цього. Однак він може припустити, що багато допомоги нашим воїнам надається "тихо", без зайвого розголошення.

"Я абсолютно впевнений, що деяке озброєння, яке, як здається, не дають, уже давно є і працює для Збройних сил України", - пояснив експосол.