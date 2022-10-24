Єрмак про рішення FATF щодо РФ: ще один крок до визнання її державою-спонсором тероризму

В Офісі президента відреагували на рішення FATF обмежити доступ РФ до міжнародної взаємодії у сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ОП Андрія Єрмака в Telegram .

"Ми продовжимо робити все для того, щоб зашморг на шиї російських терористів звужувався", - написав Єрмак.

На його думку, це черговий крок до визнання РФ державою-спонсором тероризму.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей FATF ввела нові обмеження проти Росії, а саме обмежила її можливості брати участь у роботі організації та заборонила участь у регіональних групах як члена FATF.

Раніше Національний банк звернувся до FATF із закликом виключити РФ з-поміж країн-членів та внести до чорного списку групи.

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