Экс-помощника Трампа арестовали за мошенничество

Правоохранительные органы Соединенных Штатов задержали бывшего советника президента Дональда Трампа Стива Бэннона. Его подозревают в мошенничестве.

Об этом сообщил офис прокурора Южного округа Нью-Йорка.

Бэннона задержали по делу некоммерческой организации We Build The Wall, которая была создана в прошлом году для сбора пожертвований на строительство стены на границе США и Мексики.

Бэннон является главой консультативного совета организации.

По версии офиса прокурора Южного округа Нью-Йорка, Бэннон и основатель "Мы построим стену" Брайан Колфейдж присвоили часть пожертвований, которые получила организация (всего ей перечислили больше 25 млн долларов). Бэннон, как утверждается, получил более миллиона долларов.

Бэннону, Колфейджу и еще двум фигурантам его дела предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. Каждый из двух пунктов обвинения предусматривает до 20 лет тюрьмы.

Напомним, в июне прошлого года Федеральный суд штата Калифорния заблокировал возможность выделения средств Пентагона на строительство стены на границе США с Мексикой.

Кроме того, в начале августа Верховный суд США отказался остановить строительство стены между США и Мексикой.