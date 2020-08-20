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Экс-помощника Трампа арестовали за мошенничество

США, Четверг 20 августа 2020 18:28
Экс-помощника Трампа арестовали за мошенничество
Фото: Стив Бэннон (flickr.com/irvines)
Автор: РБК-Украина

Стива Бэннона задержали по делу некоммерческой организации We Build The Wall

Правоохранительные органы Соединенных Штатов задержали бывшего советника президента Дональда Трампа Стива Бэннона. Его подозревают в мошенничестве.

Об этом сообщил офис прокурора Южного округа Нью-Йорка.

Бэннона задержали по делу некоммерческой организации We Build The Wall, которая была создана в прошлом году для сбора пожертвований на строительство стены на границе США и Мексики.

Бэннон является главой консультативного совета организации.

По версии офиса прокурора Южного округа Нью-Йорка, Бэннон и основатель "Мы построим стену" Брайан Колфейдж присвоили часть пожертвований, которые получила организация (всего ей перечислили больше 25 млн долларов). Бэннон, как утверждается, получил более миллиона долларов.

Бэннону, Колфейджу и еще двум фигурантам его дела предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. Каждый из двух пунктов обвинения предусматривает до 20 лет тюрьмы.

Напомним, в июне прошлого года Федеральный суд штата Калифорния заблокировал возможность выделения средств Пентагона на строительство стены на границе США с Мексикой.

Кроме того, в начале августа Верховный суд США отказался остановить строительство стены между США и Мексикой.

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