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Екс-помічника Трампа заарештували за шахрайство

США, Четвер 20 серпня 2020 18:28
Екс-помічника Трампа заарештували за шахрайство
Фото: Стів Беннон (flickr.com/irvines)
Автор: РБК-Україна

Стіва Беннона затримали у справі некомерційної організації We Build The Wall

Правоохоронні органи Сполучених Штатів затримали колишнього радника президента Дональда Трампа Стіва Беннона. Його підозрюють у шахрайстві.

Про це повідомив офіс прокурора Південного округу Нью-Йорка.

Беннона затримали у справі некомерційної організації We Build The Wall, яка була створена минулого року для збору пожертвувань на будівництво стіни на кордоні США і Мексики.

Беннон є головою консультативної ради організації.

За версією офісу прокурора Південного округу Нью-Йорка, Беннон і засновник "Ми збудуємо стіну" Браян Колфейдж привласнили частину пожертвувань, які отримала організація (всього їй перерахували понад 25 млн доларів). Беннон, як стверджується, отримав більше мільйона доларів.

Беннону, Колфейджу і ще двом фігурантам справи пред'явлені звинувачення в змові з метою шахрайства та відмивання грошей. Кожен з двох пунктів звинувачення передбачає до 20 років в'язниці.

Нагадаємо, у червні минулого року Федеральний суд штату Каліфорнія заблокував можливість виділення коштів Пентагону на будівництво стіни на кордоні США з Мексикою.

Крім того, на початку серпня Верховний суд США відмовився зупинити будівництво стіни між США і Мексикою.

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