Екс-півзахисник збірної України увійшов у тренерський штаб новачка УПЛ

Фото: Сергій Назаренко (Євген Кравс/ffu.ua)

Назаренко працюватиме з молодіжною командою

Колишній футболіст "Дніпра" і збірної України Сергій Назаренко увійшов до тренерського штабу "Дніпра-1". Про це інформується на офіційному YouTube-каналі клубу.

Назаренко взяв участь у фотосесії клубу перед сезоном і був позначений як тренер команди. Швидше за все, екс-півзахисник буде працювати з молодіжною командою дніпрян.

У активі Назаренка 56 матчів і 12 голів за збірну України. Останню свою гру на професійному рівні він провів у 2016 році.

"Дніпро-1" за підсумками минулого сезону в першій лізі кваліфікувався в УПЛ з першого місця.

"Дніпро" сезон 2018/19 провів в аматорському чемпіонаті. Клуб не заявився на новий чемпіонат України серед аматорів.

Нагадаємо, колишній капітан "Шахтаря" Даріо Срна приєднається до тренерського штабу нового наставника донецької команди Луїша Каштру.