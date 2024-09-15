UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Екс-полонений порівняв партизанські рухи до та після повномасштабного вторгнення РФ

Фото: Герой України та колишній полонений Володимир Жемчугов (armyinform.com.ua)
Автор: Каріна Левицька

Партизанські рухи до та після повномасштабного вторгнення РФ відрізняються. Наразі всі процеси партизанського руху ускладнились.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Героя України та колишнього полоненого Володимира Жемчугова в інтерв'ю журналістці Дженні Клочко.

"Я познайомився з одним хлопцем, він з Луганської області, місто Стаханов. Його позивний - "Шидний". Також Олексій Сазанович з Краснодара, ми ділилися досвідом, розбирали перші моменти, коли тряслися руки, як ховатися і як бути непоміченим після проведення операцій", - повідомив екс-полонений.

Він зауважив, що якщо порівнювати партизанську війну, яка почалася після повномасштабного вторгнення на Запоріжжя, то вона відрізнялася від війни, що тривала до повномасштабного вторгнення.

"Ці партизани були навчені й підготовлені, і зброя у них була більш професійна. Міни були американські, маленькі, прості у використанні. Зараз все більш складне", - наголосив Жемчугов.

Партизанський рух в Україні

Нагадаємо, що партизанський рух відіграє значну роль в нинішній війні Росії проти України. Партизани діють як на території України, так і на території ворога. Серед їх завдань зазвичай диверсії з метою послаблення ворога.

Зауважимо, що нещодавно партизани знайшли важливий командний пункт РФ у Донецькій області.

А незадовго до того партизани виявили будівництво нової лінії оборони росіян у Запорізькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
партизаныВійна Росії проти УкраїниОкупанти