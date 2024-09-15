Екс-полонений порівняв партизанські рухи до та після повномасштабного вторгнення РФ

"Я познайомився з одним хлопцем, він з Луганської області, місто Стаханов. Його позивний - "Шидний". Також Олексій Сазанович з Краснодара, ми ділилися досвідом, розбирали перші моменти, коли тряслися руки, як ховатися і як бути непоміченим після проведення операцій", - повідомив екс-полонений.

Він зауважив, що якщо порівнювати партизанську війну, яка почалася після повномасштабного вторгнення на Запоріжжя, то вона відрізнялася від війни, що тривала до повномасштабного вторгнення.

"Ці партизани були навчені й підготовлені, і зброя у них була більш професійна. Міни були американські, маленькі, прості у використанні. Зараз все більш складне", - наголосив Жемчугов.