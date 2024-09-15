Экс-пленник сравнил партизанские движения до и после полномасштабного вторжения РФ

"Я познакомился с одним парнем, он из Луганской области, город Стаханов. Его позывной - "Шидный". Также Алексей Сазанович из Краснодара, мы делились опытом, разбирали первые моменты, когда тряслись руки, как прятаться и как быть незамеченным после проведения операций", - сообщил экс-пленный.

Он отметил, что если сравнивать партизанскую войну, которая началась после полномасштабного вторжения на Запорожье, то она отличалась от войны, длившейся до полномасштабного вторжения.

"Эти партизаны были обучены и подготовлены, и оружие у них было более профессиональное. Мины были американские, маленькие, простые в использовании. Сейчас все более сложное", - подчеркнул Жемчугов.