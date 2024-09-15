Екс-полонений порівняв партизанські рухи до та після повномасштабного вторгнення РФ
Партизанські рухи до та після повномасштабного вторгнення РФ відрізняються. Наразі всі процеси партизанського руху ускладнились.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Героя України та колишнього полоненого Володимира Жемчугова в інтерв'ю журналістці Дженні Клочко.
"Я познайомився з одним хлопцем, він з Луганської області, місто Стаханов. Його позивний - "Шидний". Також Олексій Сазанович з Краснодара, ми ділилися досвідом, розбирали перші моменти, коли тряслися руки, як ховатися і як бути непоміченим після проведення операцій", - повідомив екс-полонений.
Він зауважив, що якщо порівнювати партизанську війну, яка почалася після повномасштабного вторгнення на Запоріжжя, то вона відрізнялася від війни, що тривала до повномасштабного вторгнення.
"Ці партизани були навчені й підготовлені, і зброя у них була більш професійна. Міни були американські, маленькі, прості у використанні. Зараз все більш складне", - наголосив Жемчугов.
Партизанський рух в Україні
Нагадаємо, що партизанський рух відіграє значну роль в нинішній війні Росії проти України. Партизани діють як на території України, так і на території ворога. Серед їх завдань зазвичай диверсії з метою послаблення ворога.
Зауважимо, що нещодавно партизани знайшли важливий командний пункт РФ у Донецькій області.
А незадовго до того партизани виявили будівництво нової лінії оборони росіян у Запорізькій області.
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