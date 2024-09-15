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Екс-полонений порівняв партизанські рухи до та після повномасштабного вторгнення РФ

Україна, Неділя 15 вересня 2024 16:34
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Екс-полонений порівняв партизанські рухи до та після повномасштабного вторгнення РФ Фото: Герой України та колишній полонений Володимир Жемчугов (armyinform.com.ua)
Автор: Каріна Левицька

Партизанські рухи до та після повномасштабного вторгнення РФ відрізняються. Наразі всі процеси партизанського руху ускладнились.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Героя України та колишнього полоненого Володимира Жемчугова в інтерв'ю журналістці Дженні Клочко.

"Я познайомився з одним хлопцем, він з Луганської області, місто Стаханов. Його позивний - "Шидний". Також Олексій Сазанович з Краснодара, ми ділилися досвідом, розбирали перші моменти, коли тряслися руки, як ховатися і як бути непоміченим після проведення операцій", - повідомив екс-полонений.

Він зауважив, що якщо порівнювати партизанську війну, яка почалася після повномасштабного вторгнення на Запоріжжя, то вона відрізнялася від війни, що тривала до повномасштабного вторгнення.

"Ці партизани були навчені й підготовлені, і зброя у них була більш професійна. Міни були американські, маленькі, прості у використанні. Зараз все більш складне", - наголосив Жемчугов.

Партизанський рух в Україні

Нагадаємо, що партизанський рух відіграє значну роль в нинішній війні Росії проти України. Партизани діють як на території України, так і на території ворога. Серед їх завдань зазвичай диверсії з метою послаблення ворога.

Зауважимо, що нещодавно партизани знайшли важливий командний пункт РФ у Донецькій області.

А незадовго до того партизани виявили будівництво нової лінії оборони росіян у Запорізькій області.

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