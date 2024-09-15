Экс-пленник сравнил партизанские движения до и после полномасштабного вторжения РФ
Партизанские движения до и после полномасштабного вторжения РФ отличаются. Сейчас все процессы партизанского движения усложнились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Героя Украины и бывшего пленника Владимира Жемчугова в интервью журналистке Дженни Клочко.
"Я познакомился с одним парнем, он из Луганской области, город Стаханов. Его позывной - "Шидный". Также Алексей Сазанович из Краснодара, мы делились опытом, разбирали первые моменты, когда тряслись руки, как прятаться и как быть незамеченным после проведения операций", - сообщил экс-пленный.
Он отметил, что если сравнивать партизанскую войну, которая началась после полномасштабного вторжения на Запорожье, то она отличалась от войны, длившейся до полномасштабного вторжения.
"Эти партизаны были обучены и подготовлены, и оружие у них было более профессиональное. Мины были американские, маленькие, простые в использовании. Сейчас все более сложное", - подчеркнул Жемчугов.
Партизанское движение в Украине
Напомним, что партизанское движение играет значительную роль в нынешней войне России против Украины. Партизаны действуют как на территории Украины, так и на территории врага. Среди их задач обычно диверсии в целях ослабления врага.
Отметим, что недавно партизаны обнаружили важный командный пункт РФ в Донецкой области.
А незадолго до этого партизаны обнаружили строительство новой линии обороны россиян в Запорожской области.
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