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Экс-пленник сравнил партизанские движения до и после полномасштабного вторжения РФ

Украина, Воскресенье 15 сентября 2024 16:34
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Экс-пленник сравнил партизанские движения до и после полномасштабного вторжения РФ Фото: Герой Украины и бывший пленник Владимир Жемчугов (armyinform.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

Партизанские движения до и после полномасштабного вторжения РФ отличаются. Сейчас все процессы партизанского движения усложнились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Героя Украины и бывшего пленника Владимира Жемчугова в интервью журналистке Дженни Клочко.

"Я познакомился с одним парнем, он из Луганской области, город Стаханов. Его позывной - "Шидный". Также Алексей Сазанович из Краснодара, мы делились опытом, разбирали первые моменты, когда тряслись руки, как прятаться и как быть незамеченным после проведения операций", - сообщил экс-пленный.

Он отметил, что если сравнивать партизанскую войну, которая началась после полномасштабного вторжения на Запорожье, то она отличалась от войны, длившейся до полномасштабного вторжения.

"Эти партизаны были обучены и подготовлены, и оружие у них было более профессиональное. Мины были американские, маленькие, простые в использовании. Сейчас все более сложное", - подчеркнул Жемчугов.

Партизанское движение в Украине

Напомним, что партизанское движение играет значительную роль в нынешней войне России против Украины. Партизаны действуют как на территории Украины, так и на территории врага. Среди их задач обычно диверсии в целях ослабления врага.

Отметим, что недавно партизаны обнаружили важный командный пункт РФ в Донецкой области.

А незадолго до этого партизаны обнаружили строительство новой линии обороны россиян в Запорожской области.

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