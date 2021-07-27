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Экс-политика в Литве осудили на 6 лет за шпионаж в пользу РФ

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 27 июля районный суд литовского города Шяуляй признал бывшего политика Альгирдаса Палецкиса виновным в шпионаже против России. Ему было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Указано, что Генеральная прокуратура предлагала наказать Палецкиса 9 годами лишения свободы.

В то же время вильнюсского предпринимателя Деймантаса Бертаускаса освободили от уголовной ответственности после того, как он признал свою вину в этом деле и дал показания.

Указано, что приговор не является окончательным и может быть обжалован в апелляционном суде Литвы.

Как добавляют в Генпрокуратуре Литвы, в период с февраля 2017 года по октябрь 2018 года обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ.

Подозреваемые за денежное вознаграждение предположительно собирали информацию, интересовавшую российскую разведку.

Напомним, в 2018 году в Литве по подозрению в шпионаже в пользу России был задержан бывший председатель Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис. Он был арестован.

Впоследствии стало известно, что участковый суд в Вильнюсе продлил арест Палецкиса.

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