Экс-политика в Литве осудили на 6 лет за шпионаж в пользу РФ

Указано, что Генеральная прокуратура предлагала наказать Палецкиса 9 годами лишения свободы.

В то же время вильнюсского предпринимателя Деймантаса Бертаускаса освободили от уголовной ответственности после того, как он признал свою вину в этом деле и дал показания.

Указано, что приговор не является окончательным и может быть обжалован в апелляционном суде Литвы.

Как добавляют в Генпрокуратуре Литвы, в период с февраля 2017 года по октябрь 2018 года обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ.

Подозреваемые за денежное вознаграждение предположительно собирали информацию, интересовавшую российскую разведку.