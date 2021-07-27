Екс-політика у Литві засудили на 6 років за шпигунство на користь РФ

Сьогодні, 27 липня районний суд литовського міста Шяуляй визнав колишнього політика Альгірдаса Палецкіса винним в шпигунстві проти Росії. Йому було призначене покарання у вигляді шести років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Зазначено, що генеральна прокуратура пропонувала покарати Палецкіса 9 роками позбавлення волі.
Водночас вільнюського підприємця Деймантаса Бертаускаса звільнили від кримінальної відповідальності після того, як він визнав свою провину в цій справі і дав свідчення.
Вказано, що вирок не є остаточним і може бути оскаржений в апеляційному суді Литви.
Як додають у генпрокуратурі Литви, в період з лютого 2017 року до жовтня 2018 року обвинувачені діяли у складі організованої групи з працівником російської розвідки і іншими громадянами РФ.
Підозрювані за грошову винагороду імовірно збирали інформацію, що цікавила російську розвідку.
Нагадаємо, у 2018 році у Литві за підозрою у шпигунстві на користь Росії був затриманий колишній голова Соціалістичного народного фронту Альгірдас Палецкіс. Його було заарештовано.
Згодом стало відомо, що дільничний суд у Вільнюсі продовжив арешт Палецкіса.