RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Екс-політика у Литві засудили на 6 років за шпигунство на користь РФ

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 27 липня районний суд литовського міста Шяуляй визнав колишнього політика Альгірдаса Палецкіса винним в шпигунстві проти Росії. Йому було призначене покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Зазначено, що генеральна прокуратура пропонувала покарати Палецкіса 9 роками позбавлення волі.

Водночас вільнюського підприємця Деймантаса Бертаускаса звільнили від кримінальної відповідальності після того, як він визнав свою провину в цій справі і дав свідчення.

Вказано, що вирок не є остаточним і може бути оскаржений в апеляційному суді Литви.

Як додають у генпрокуратурі Литви, в період з лютого 2017 року до жовтня 2018 року обвинувачені діяли у складі організованої групи з працівником російської розвідки і іншими громадянами РФ.

Підозрювані за грошову винагороду імовірно збирали інформацію, що цікавила російську розвідку.

Нагадаємо, у 2018 році у Литві за підозрою у шпигунстві на користь Росії був затриманий колишній голова Соціалістичного народного фронту Альгірдас Палецкіс. Його було заарештовано.

Згодом стало відомо, що дільничний суд у Вільнюсі продовжив арешт Палецкіса.

Читайте РБК-Україна в Google News
шпионаж