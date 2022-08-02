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Экс-первая ракетка мира Осака отдала отцу должность тренера

Фото: Наоми Осака вернется на корт 3 августа (twitter.com/naomiosaka)
Автор: Антон Федорцив

Японская теннисистка Наоми Осака быстро подыскала замену тренеру Виму Фиссетту. С обладательницей четырех титулов "Большого шлема" снова будет работать ее отец Леонар Франсуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WTA.

24-летняя японка прокомментировала изменения на тренерском мостике. С Фиссеттом они разошлись из-за разного видения карьерных вызовов теннисистки, но остались друзьями.

Теперь Осака будет тренироваться под руководством отца, который занимался с ней с 3-летнего возраста. Завершили сотрудничество они перед сезоном-2018. Теперь Франсуа будет играть ведущую роль в тренерском штабе японки.

"Он всегда помогает найти позитив тогда, когда мне кажется, что дела совсем плохи. Когда я нервничаю, то он начинает танцевать или делать что-то подобное, чтобы мне стало легче. То, что он рядом – прекрасно. Это напоминает времена, когда я была маленькой", – заявила Осака.

Из-за проблем со здоровьем японская теннисистка пропустила травяную часть сезона. В последний раз она выходила на корт в первом раунде "Ролан Гарроса", где уступила Анисимовой. 3 августа Осака встретится с китаянкой Чжэн на турнире в Сан-Хосе.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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Теннис