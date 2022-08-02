RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Екс-перша ракетка світу Осака віддала батьку посаду тренера

Фото: Наомі Осака повернеться на корт 3 серпня (twitter.com/naomiosaka)
Автор: Антон Федорців

Японська тенісистка Наомі Осака швидко підшукала заміну тренеру Віму Фіссетту. З володаркою чотирьох титулів "Великого шолома" знову працюватиме її батько Леонар Франсуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA.

24-річна японка прокоментувала зміни на тренерському містку. Із Фіссеттом вони розійшлися через різне бачення кар'єрних викликів тенісистки, але залишилися друзями.

Відтепер Осака тренуватиметься під опікою батька, який займався з нею із 3-річного віку. Завершили співпрацю вони перед сезоном-2018. Відтепер Франсуа матиме провідну роль у тренерському штабі японки.

"Він завжди допомагає віднайти позитив тоді, коли мені здається, що справи геть кепські. Коли я нервую, то він починає танцювати чи робити щось подібне, щоб мені полегшало. Те, що він поруч – чудово. Це нагадує часи, коли я була маленькою", – заявила Осака.

Через проблеми зі здоров'ям японська тенісистка пропустила трав'яну частину сезону. Востаннє вона виходила на корт у першому раунді "Ролан Гарросу", де поступилася Анісімовій. 3 серпня Осака зустрінеться з китаянкою Чжен на турнірі в Сан-Хосе.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис