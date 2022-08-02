Екс-перша ракетка світу Осака віддала батьку посаду тренера

24-річна японка прокоментувала зміни на тренерському містку. Із Фіссеттом вони розійшлися через різне бачення кар'єрних викликів тенісистки, але залишилися друзями.

Відтепер Осака тренуватиметься під опікою батька, який займався з нею із 3-річного віку. Завершили співпрацю вони перед сезоном-2018. Відтепер Франсуа матиме провідну роль у тренерському штабі японки.

"Він завжди допомагає віднайти позитив тоді, коли мені здається, що справи геть кепські. Коли я нервую, то він починає танцювати чи робити щось подібне, щоб мені полегшало. Те, що він поруч – чудово. Це нагадує часи, коли я була маленькою", – заявила Осака.

Через проблеми зі здоров'ям японська тенісистка пропустила трав'яну частину сезону. Востаннє вона виходила на корт у першому раунді "Ролан Гарросу", де поступилася Анісімовій. 3 серпня Осака зустрінеться з китаянкою Чжен на турнірі в Сан-Хосе.