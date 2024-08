Екс-перша ракетка світу знавіснів через поразку від чоловіка Світоліної: відео

Cincinnati Open, 2-й раунд, чоловіки

Монфіс – Алькарас – 2:1 (4:6, 7:6, 6:4)

Піренеєць не зміг перемогти в поєдинку, що розтягнувся на два дні. Алькарас виграв у першому сеті (6:4), але поступився на тай-брейку другого. У вирішальній же партії французький тенісист із одним брейком завоював путівку в наступне коло.

Гнів поразки Алькарас зігнав на ракетці. Він щосили гамселив нею об корт, допоки не зламав. Найімовірніше, через надмірні емоції іспанський тенісист згодом заплатить символічний штраф.

Монфіс ненадовго затримався в Цинциннаті. Змушений зіграти ще один поєдинок у той же день француз поступився в 1/8 фіналу норвежцю Хольгеру Руне. На позитивному імпульсі коханий українки Еліни Світоліної взяв перший сет (6:3), але програв у двох наступних.

"He desperately wants to win this match" #CincyTennis pic.twitter.com/QkiDhvNHtw