Экс-первая ракетка мира слетел с катушек из-за поражения от мужа Свитолиной: видео

Cincinnati Open, 2-й раунд, мужчины

Монфис – Алькарас – 2:1 (4:6, 7:6, 6:4)

Пиренеец не смог победить в растянувшемся на два дня поединке. Алькарас выиграл в первом сете (6:4), но уступил на тай-брейке второго. В решающей же партии французский теннисист с одним брейком завоевал путевку в следующий круг.

Гнев поражения Алькарас согнал на ракетке. Он изо всех сил колотил ею о корт, пока не сломал. Скорее всего, из-за чрезмерных эмоций испанский теннисист впоследствии заплатит символический штраф.

Монфис ненадолго задержался в Цинциннати. Вынужденный сыграть еще один поединок в тот же день француз уступил в 1/8 финала норвежцу Хольгеру Руне. На положительном импульсе любимый украинки Элины Свитолиной взял первый сет (6:3), но проиграл в двух следующих.

"He desperately wants to win this match" #CincyTennis pic.twitter.com/QkiDhvNHtw