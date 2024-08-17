Экс-первая ракетка мира слетел с катушек из-за поражения от мужа Свитолиной: видео

Испанский теннисист Карлос Алькарас потерял контроль над эмоциями после фиаско от француза Гаэля Монфиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tennis TV .

Cincinnati Open, 2-й раунд, мужчины

Монфис – Алькарас – 2:1 (4:6, 7:6, 6:4)

Пиренеец не смог победить в растянувшемся на два дня поединке. Алькарас выиграл в первом сете (6:4), но уступил на тай-брейке второго. В решающей же партии французский теннисист с одним брейком завоевал путевку в следующий круг.

Гнев поражения Алькарас согнал на ракетке. Он изо всех сил колотил ею о корт, пока не сломал. Скорее всего, из-за чрезмерных эмоций испанский теннисист впоследствии заплатит символический штраф.

Монфис ненадолго задержался в Цинциннати. Вынужденный сыграть еще один поединок в тот же день француз уступил в 1/8 финала норвежцу Хольгеру Руне. На положительном импульсе любимый украинки Элины Свитолиной взял первый сет (6:3), но проиграл в двух следующих.

Кто такой Карлос Алькарас

Уроженец автономного сообщества Мурсия, начал заниматься теннисом в 4 года. Тренер – бывшая первая ракетка мира Хуан Карлос Ферреро.

Во взрослый мужской тур попал в 2018 году. В первый раз дошел до финала на Croatia Open-2021. Завоевал 15 титулов, пять раз уступил в решающих поединках. Первый большой триумф испанца – US Open два года назад. Пробился в ATP Finals-2022, но пропустил Итоговый турнир из-за повреждения.

Соединил в игре черты "большой тройки" – Федерера, Надаля и Джоковича. Увлекается гольфом и футболом, является болельщиком мадридского "Реала".