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Екс-перша ракетка світу сенсаційно відновить кар'єру: вона пропустила 3,5 роки

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Монреаль, Четвер 29 червня 2023 17:29
Екс-перша ракетка світу сенсаційно відновить кар'єру: вона пропустила 3,5 роки Фото: Каролін Возняцкі невдовзі повернеться на корт (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорців

Колись провідна тенісистка планети Каролін Возняцкі несподівано оголосила про відновлення виступів на професіональному рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vogue.

32-річна скандинавка повернеться на корт у сезоні-2023. Вона не змагалася на рівні Жіночої тенісної асоціації (WTA) після Відкритого чемпіонату Австралії-2020.

Возняцкі пішла з великого спорту через втрату мотивації та ревматоїдний артрит. З часу завершення кар'єри вона встигла народити двох дітей – доньку Олівію і сина Джеймса. Відновлення виступів тенісистка, яка двічі поспіль завершувала календарний рік на першій сходинці рейтингу WTA, запланувала на серпень.

Досвідчена данка з'явиться на турніру в Монреалі. Змагання на "харді" в Канаді відбудуться в рамках підготовки до US Open. Розпочнеться турнір 7 серпня і триватиме тиждень.

Хто така Каролін Возняцкі

Уродженка Оденсе, батьки – польські футболіст і волейболістка, які влаштувалися в Данії. Тенісом почала займатися в 7 років, а на професіональному рівні дебютувала в 2005 році.

За 15 років виступів здобула 30 титулів в одиночному розряді. Зокрема, Возняцкі виграла 1 "Гренд Слем" – Australian Open-2018, а два фінали Відкритого чемпіонату США програла Кім Клійстерс і Серені Вільямс відповідно. Тріумфувала на WTA Finals у 2017 році.

Ігровий стиль Возняцкі – оборонні дії на задній лінії, велика кілька "напівсвічок" і різаних ударів, низький відсоток помилок при виконанні; фірмовий хід – удар зліва по лінії. Улюбленим покриттям скандинавки був "хард".

До слова, раніше Вінус Вільямс повторила вікове досягнення у жіночому турі.

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