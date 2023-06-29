Екс-перша ракетка світу сенсаційно відновить кар'єру: вона пропустила 3,5 роки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vogue .

32-річна скандинавка повернеться на корт у сезоні-2023. Вона не змагалася на рівні Жіночої тенісної асоціації (WTA) після Відкритого чемпіонату Австралії-2020.

Возняцкі пішла з великого спорту через втрату мотивації та ревматоїдний артрит. З часу завершення кар'єри вона встигла народити двох дітей – доньку Олівію і сина Джеймса. Відновлення виступів тенісистка, яка двічі поспіль завершувала календарний рік на першій сходинці рейтингу WTA, запланувала на серпень.

Досвідчена данка з'явиться на турніру в Монреалі. Змагання на "харді" в Канаді відбудуться в рамках підготовки до US Open. Розпочнеться турнір 7 серпня і триватиме тиждень.

Хто така Каролін Возняцкі

Уродженка Оденсе, батьки – польські футболіст і волейболістка, які влаштувалися в Данії. Тенісом почала займатися в 7 років, а на професіональному рівні дебютувала в 2005 році.

За 15 років виступів здобула 30 титулів в одиночному розряді. Зокрема, Возняцкі виграла 1 "Гренд Слем" – Australian Open-2018, а два фінали Відкритого чемпіонату США програла Кім Клійстерс і Серені Вільямс відповідно. Тріумфувала на WTA Finals у 2017 році.

Ігровий стиль Возняцкі – оборонні дії на задній лінії, велика кілька "напівсвічок" і різаних ударів, низький відсоток помилок при виконанні; фірмовий хід – удар зліва по лінії. Улюбленим покриттям скандинавки був "хард".