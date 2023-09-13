Екс-перша ракетка світу отримала дискваліфікацію на 4 роки: що вона зробила

Досвідчена спортсменка отримала 4-річну дискваліфікацію за два порушення у сфері допінгу. Окрім вживання заборонених препаратів, 31-річна румунка отримала звинувачення щодо біологічного паспорта спортсмена.

Халеп зіткнулася з проблемами після US Open-2022. Тоді в її пробі виявили роксадустат – препарат зі списку заборонених. Тенісистка відразу потрапила в "чорний список" і була відсторонена від змагань на невизначений термін. Цьогоріч у червні відбувся незалежний трибунал у Лондоні, де заслухали представників агентства та саму Халеп.

Тепер трибунал завершив розгляд справи та визнав екс-першу ракетку світу винною у навмисному порушенні антидопінгових правил. Дискваліфікацію рахуватимуть з моменту відсторонення спортсменки торік у жовтні. Повернутися у спорт Халеп зможе не раніше жовтня 2026-го, але вона може оскаржити рішення.

Хто така Сімона Халеп

Уродженка Констанци, у світовий тур потрапила в 2006 році. Кумири в тенісі – Роджер Федерер і Жустін Енін. Лідером рейтингу Жіночої тенісної асоціації стала 9 жовтня 2017-го.

На професіональному рівні здобула 24 титули в одиночному розряді. Найвидатніші перемоги – "Ролан Гаррос" (2018) і Вімблдон (2019). У 2014 році дійшла до фіналу WTA Finals, де поступилася Серені Вільямс. Загалом заробила понад 40 млн доларів призових.

Походить з арумунів – народу на Південних Балканах зі своєю мовою. На старті тенісної кар'єри заради кращих спортивних результатів лягла під ніж для зменшення грудей.