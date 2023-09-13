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Экс-первая ракетка мира получила дисквалификацию на 4 года: что она сделала

Фото: Симона Халеп нескоро вернется на корт (facebook.com/simonahalep)
Автор: Антон Федорцив

Международное агентство теннисной этики добилось сурового наказания для румынской теннисистки Симоны Халеп за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Опытная спортсменка получила 4-летнюю дисквалификацию за два нарушения в сфере допинга. Кроме употребления запрещенных препаратов, 31-летняя румынка получила обвинения, касающиеся биологического паспорта спортсмена.

Халеп столкнулась с проблемами после US Open-2022. Тогда в ее пробе обнаружили роксадустат – препарат из списка запрещенных. Теннисистка сразу попала в "черный список" и была отстранена от соревнований на неопределенный срок. В июне этого года состоялся независимый трибунал в Лондоне, где заслушали представителей агентства и саму Халеп.

Теперь трибунал завершил рассмотрение дела и признал экс-первую ракетку мира виновной в умышленном нарушении антидопинговых правил. Дисквалификацию будут считать с момента отстранения спортсменки в октябре прошлого года. Вернуться в спорт Халеп сможет не раньше октября 2026-го, но она может обжаловать решение.

Кто такая Симона Халеп

Уроженка Констанцы, в мировой тур попала в 2006 году. Кумиры в теннисе – Роджер Федерер и Жюстин Энин. Лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации стала 9 октября 2017 года.

На профессиональном уровне завоевала 24 титула в одиночном разряде. Самые выдающиеся победы – "Ролан Гаррос" (2018) и Уимблдон (2019). В 2014 году дошла до финала WTA Finals, где уступила Серене Уильямс. В общей сложности заработала свыше 40 млн долларов призовых.

Происходит из аромунов – народа на Южных Балканах со своим языком. На старте теннисной карьеры ради лучших спортивных результатов легла под нож для уменьшения груди.

К слову, американка Гауфф разобралась с белоруской Соболенко в финале Открытого чемпионата США.

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