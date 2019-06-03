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Екс-омбудсмен Лутковська увійде до складу ТКГ

Новини » Політика    03.06.2019 - 16:37
Екс-омбудсмен Лутковська увійде до складу ТКГ
Фото: Валерія Лутковська (ombudsman.gov.ua)

За словами Геращенко, Лутковська буде вести гуманітарний блок

Перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко заявила, що колишній уповноважений Ради з прав людини Валерія Лутковська увійде до складу Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Про це Геращенко написала у своєму Facebook.

За її словами, мінська група залишається практично в тому складі, в якому працювала попередні 4 роки.

Екс-омбудсмен Лутковська увійде до складу ТКГ

"Це тільки підтверджує факт, що реальних переговорників, здатних вести важкий діалог з РФ і міжнародними партнерами - в країні дуже і дуже мало. Плюс самі переговори в Мінську настільки непрості і специфічні, що там треба мати зуби, вигризати український інтерес, зберігаючи при цьому інституційну пам‘ять", - написала Геращенко.

Замглави Ради зазначила, що сьогодні на зустрічі з перепризначеним головою ТКГ Леонідом Кучмою, окрім всіх попередніх учасників 4 підгруп, була присутня Валерія Лутковська.

"Вона була присутня і кілька днів тому на зустрічі нашої гуманітарної групи з президентом Зеленським. Наскільки я розумію, якраз вестиме гуманітарний блок, питання звільнення. Я вітаю це призначення, пані Лутковська як омбудсмен була свого часу нами залучена як експерт до групи, ми разом працювали над верифікацією ув‘язнених і готували останні звільнення. Вона професіонал, і я щиро бажаю мінській групі і їй особисто удачі", - підкреслила перший віце-спікер ВР.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повернув Леоніда Кучму в контактну групу. Так, Кучма буде главою української сторони Тристоронньої контактної групи. Також президент назвав дату зустрічі мінської групи - 5 червня.

Як писало РБК-Україна, Україна в ТКГ ініціює нове перемир'я на Донбасі.

Кучма: Зеленський дав повноваження приймати реальні рішення Засідання ТКГ в Мінську перенесли на червень
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