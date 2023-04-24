Экс-главу Перу отправили в тюрьму, где отбывают срок два бывших президента

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Власти Перу обвинили экс-президента Толедо в получении 35 млн долларов взятки от бразильской строительной компании Odebrecht в обмен на выигрыш строительства шоссе Interoceanica Sur. Кроме коррупции, прокуроры инкриминируют бывшему должностному лицу отмывание денег и сговор. Они требуют 20 лет лишения свободы.

Политик, который был президентом в 2001-2006 годах, сдался 21 апреля для экстрадиции из США и уже через два дня прибыл в аэропорт Лимы. Алехандро Толедо стал третьим главой государства, которого заключили в тюрьму. 77-летнего мужчину отправили на 18 месяцев досудебного заключения в заведение, в котором содержатся бывшие президенты Альберто Фухимори и Педро Кастильо.