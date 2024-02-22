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Екс-очільник "Укроборонпрому" отримав нову посаду

Архівне фото: Юрій Гусєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 22 лютого, призначив нового посла в Азербайджан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Зазначається, що президент підписав указ №86/2024.

У ньому вказується про призначення Гусєва Юрія Веніаміновича надзвичайним і повноважним послом України в Азербайджанській Республіці.

Юрій Гусєв

Працював в різних органах державної влади, в Міністерстві оборони України, був головою Херсонської обласної державної адміністрації. Директором "Укроборонпрому" він став у грудні 2020 року.

У червні президент України Володимир Зеленський звільнив із посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" Юрія Гусєва.

Інші призначення Зеленського

Також сьогодні президент призначив першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарову постійним представником нашої країни при міжнародних організаціях у Відні.

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Володимир ЗеленськийУкроборонпромАзербайджан