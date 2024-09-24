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Екс-оборонець збірної України приєднався до чемпіона Німеччини

Фото: Микита Каменюка в складі "Зорі" (zarya-lugansk.com)
Автор: Антон Федорців

Колишній капітан луганської "Зорі" Микита Каменюка несподівано працевлаштувався в леверкузенському "Байєрі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UA-Футбол.

39-річний українець продовжив прогрес у тренерській кар'єрі. Він поповнив структуру "фармацевтів".

Каменюка підписав із "Байєром" контракт на 2 роки. Фахівець став помічником головного тренера команди U-14 та U-15 леверкузенців. Донедавна він працював асистентом керманича боннського "Фрісдорфа".

На батьківщині Каменюка працював на аналогічних посадах у юнацькій команді "Зорі" (2020-2022 рр.) та першій команді луганців (2022-2023 рр.). До Німеччини перебрався разом із родиною майже два роки тому.

Хто такий Микита Каменюка

Уродженець, вихованець "Зорі". На професіональному рівні дебютував за "Авангард" із Ровеньків у 2003 році.

Кольори рідної команди захищав у 2004-2020 рр. (із перервами). Сезон 2007/08 провів у складі маріупольського "Іллічівця" в Першій лізі, а в 2018-му недовго виступав за рівненський "Верес" на правах оренди. Загалом у лавах "Зорі" зіграв 350 матчів (23 м'ячі).

У збірній України повністю розкритися не зумів. Зіграв 81 хвилину проти Кіпру в спарингу 2016 року.

До слова, раніше оцінили шанси збірної України виграти групу Ліги націй 2024/25.

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