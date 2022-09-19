Экс-наставник "Шахтера" возглавил середняка АПЛ

Итальянский специалист договорился о сотрудничестве с "чайками". Презентация нового тренера состоится после получения визы для работы в Соединенном Королевстве.

Де Дзерби заключил с "Брайтоном" контракт на четыре года. Тренер находился без работы с лета, когда прекратил сотрудничество с донецким "Шахтером". 43-летний итальянец не захотел работать в Украине в условиях войны.

Де Дзерби возглавил "Шахтер" в мае 2021 года. Под его руководством дончане завоевали Суперкубок Украины и завершили на первой строчке прерванный полномасштабной войной сезон 2021/22. В Лиге чемпионов "горняки" финишировали последними в квартете с "Реалом", "Интером" и "Шерифом".

Тренерская карьера Де Дзерби началась со скромного "Дарфо Боарио" в ноябре 2013 года. Позже он тренировал "Фоджу", "Палермо", "Беневенто" и "Сассуоло". Во главе "нероверди" итальянец закончил 8-м в Серии А 2020/21.

"Брайтон" остался без главного тренера 8 сентября. Англичанин Поттер работал во главе "чаек" более трех лет и привел команду к 9-му месту в АПЛ в сезоне 2021/22. В нынешней кампании "Брайтон" идет 4-м, имея в активе 13 очков.