ua ru
Вс, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

АПЛ: "Эвертон" Миколенко одержал первую победу, "Арсенал" без Зинченко вернул лидерство

Новина українською →
Воскресенье 18 сентября 2022 18:19
АПЛ: "Эвертон" Миколенко одержал первую победу, "Арсенал" без Зинченко вернул лидерство Фото: Виталий Миколенко и другие "ириски" выходят на матч против "Вест Хэма" (twitter.com/Everton)
Автор: Антон Федорцив

Победами лондонского "Арсенала" и ливерпульского "Эвертона" завершились воскресеные матчи в 8-м туре английской Премьер-лиги. Неудачниками дня стали "Брентфорд" и столичный "Вест Хэм" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Англия, Премьер-лига, 8-й тур

"Эвертон" – "Вест Хэм" – 1:0

Гол: Мопе, 53

"Брентфорд" – "Арсенал" – 0:3

Голы: Салиба, 17, Жезус, 28, Виейра, 49

Украинец Виталий Миколенко традиционно вышел в старте "Эвертона" на очередной матч чемпионата. Отчетный поединок защитник сборной Украины может занести себе в актив, ведь "ириски" одержали минимальную "сухую" победу.

Единственный мяч мерсисайдцы оформили на старте второго тайма. Ивоби точной передачей нашел Мопе перед штрафной, а тот обработал мяч и классно пробил под стойку ворот Фабиански - 1:0. Эта победа после четырех ничьих подряд стала первой для "Эвертона" в сезоне 2022/23.

"Канониры" в пригороде Лондона повели на 17-й минуте, когда Салиба головой отправил мяч по причудливой траектории под дальнюю штангу. Еще в стартовые полчаса "Арсенал" удвоил преимущество – Джака элегантно забросил в штрафную, где Жезус головой отправил мяч в девятку.

Все вопросы о победителе поединка лондонцы сняли на старте второй половины. Это Виейра решился пробить из-за пределов штрафной и с рикошетом от стойки оформил разгром "Брентфорда". Даже без украинца Александра Зинченко "канониры" сумели снова выйти в лидеры лиги.

Положение в топ-3 АПЛ: "Арсенал" – 18 очков (7 матчей), "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" по 17 очков (7). Следующий тур чемпионата Англии пройдет после международной паузы – 1-3 октября.

Напомним, что в Лиге чемпионов "Манчестер Сити" одержал волевую победу над дортмундской "Боруссией".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Арсенал Эвертон Вест Хэм Чемпионат Англии
NEWS
Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине
Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники