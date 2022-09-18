АПЛ: "Эвертон" Миколенко одержал первую победу, "Арсенал" без Зинченко вернул лидерство

Победами лондонского "Арсенала" и ливерпульского "Эвертона" завершились воскресеные матчи в 8-м туре английской Премьер-лиги. Неудачниками дня стали "Брентфорд" и столичный "Вест Хэм" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Англия, Премьер-лига, 8-й тур

"Эвертон" – "Вест Хэм" – 1:0

Гол: Мопе, 53

"Брентфорд" – "Арсенал" – 0:3

Голы: Салиба, 17, Жезус, 28, Виейра, 49

Украинец Виталий Миколенко традиционно вышел в старте "Эвертона" на очередной матч чемпионата. Отчетный поединок защитник сборной Украины может занести себе в актив, ведь "ириски" одержали минимальную "сухую" победу.

Единственный мяч мерсисайдцы оформили на старте второго тайма. Ивоби точной передачей нашел Мопе перед штрафной, а тот обработал мяч и классно пробил под стойку ворот Фабиански - 1:0. Эта победа после четырех ничьих подряд стала первой для "Эвертона" в сезоне 2022/23.

"Канониры" в пригороде Лондона повели на 17-й минуте, когда Салиба головой отправил мяч по причудливой траектории под дальнюю штангу. Еще в стартовые полчаса "Арсенал" удвоил преимущество – Джака элегантно забросил в штрафную, где Жезус головой отправил мяч в девятку.

Все вопросы о победителе поединка лондонцы сняли на старте второй половины. Это Виейра решился пробить из-за пределов штрафной и с рикошетом от стойки оформил разгром "Брентфорда". Даже без украинца Александра Зинченко "канониры" сумели снова выйти в лидеры лиги.

Положение в топ-3 АПЛ: "Арсенал" – 18 очков (7 матчей), "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" по 17 очков (7). Следующий тур чемпионата Англии пройдет после международной паузы – 1-3 октября.