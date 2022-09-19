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Екс-керманич "Шахтаря" очолив середняка АПЛ

Фото: Роберто Де Дзербі на чолі "Шахтаря" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Англійський "Брайтон" підшукав заміну Грему Поттеру, який перебрався в лондонський "Челсі". Новим головним тренером команди став Роберто Де Дзербі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Італійський фахівець домовився про співпрацю з "чайками". Презентація нового тренера відбудеться після отримання візи для роботи в Сполученому Королівстві.

Де Дзербі уклав із "Брайтоном" контракт на 4 роки. Тренер перебував без роботи з літа, коли припинив співпрацю з донецьким "Шахтарем". 43-річний італієць не захотів працювати в Україні в умовах війни.

Де Дзербі очолив "Шахтар" у травні 2021-го. Під його керівництвом донеччани здобули Суперкубок України та завершили на першій сходинці перерваний повномасштабної війною сезон 2021/22. Натомість у Лізі чемпіонів "гірники" фінішували останніми в квартеті з "Реалом", "Інтером" і "Шерифом".

Тренерська кар'єра Де Дзербі розпочалася зі скромного "Дарфо Боаріо" в листопаді 2013 року. Пізніше він тренував "Фоджу", "Палермо", "Беневенто" та "Сассуоло". На чолі "нероверді" італієць закінчив 8-м у Серії А 2020/21.

"Брайтон" залишився без головного тренера 8 вересня. Англієць Поттер працював на чолі "чайок" понад 3 роки та привів команду до 9-го місця в АПЛ у сезоні 2021/22. У нинішній кампанії "Брайтон" наразі йде 4-м, маючи в активі 13 очок.

До слова, напередодні "Арсенал" і "Евертон" здобули перемоги в рамках 8-го туру Прем'єр-ліги.

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