UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Экс-наставник сборной Украины Шевченко запустил инициативу Play Your Part for Ukraine

Фото: Андрей Шевченко (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Обладатель "Золотого мяча-2004" Андрей Шевченко решил собрать 2 млн фунтов благотворительной помощи для пострадавших от военного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на JustGiving.

Шевченко заявил желание помочь всем, кто в этом нуждается. В общей сложности экс-тренер футбольной сборной поставил две цели.

"Первая – собрать средства и помочь детям, женщинам, пожилым людям, которые бегут от войны. Ситуация трагическая, во многих городах нет пищи, воды, лекарств. Вторая цель – дать почувствовать украинскому народу нашу близость. Мы защищаем нашу свободу, наш дом" , – заявил легендарный форвард.

Отметим, что Андрей Шевченко по завершении игровой карьеры осел с семьей в Лондоне. Там он развернул активную деятельность по информированию мира о преступлениях РФ в Украине и готов принять беженцев даже в собственном доме.

К слову, Международная шахматная федерация запретила сборным России и Беларуси участие в соревнованиях под своей эгидой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ШевченкоБеженцыВторжение России в УкраинуВойна России против Украины