Экс-нардепу Семенченко продлили меру пресечения в СИЗО

Шевченковский районный суд продлил меру пресечения бывшему народному депутату Семену Семенчено. Он является подозреваемым по делу о создании "частной военной компании".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook Семенченко.

Согласно постановлению, фигуранта оставили под стражей еще на 2 месяца. Суд поддержал ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения.

"По ходатайству прокурора мне продлили меру пресечения еще на два месяца. И, это, несмотря на завершение досудебного следствия и начало рассмотрения так называемого "дела НВФ Семенченко-Шевченко" по существу", - написал экс-нардеп.

Вместе с тем ходатайство защиты об отводе прокурорского состава судья отклонила.

Экс-депутата Семена Семенченко, силовики задержали в марте. Тогда СБУ заявила о разоблачении незаконной "частной военной компании", а бывшего нардепа обвинили в ее создании. Она якобы действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций и заключала контракты с различными группами стран Ближнего Востока.

Тогда Семенченко объявили подозрение и отправили под стражу по статье 260 Уголовного кодекса "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".