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Екс-нардепу Семенченку продовжили запобіжний захід у СІЗО

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Четвер 09 грудня 2021 05:27
Екс-нардепу Семенченку продовжили запобіжний захід у СІЗО Фото: екс-нардеп Семен Семенченко (facebook.com/dostali hvatit)
Автор: Анна Полисученко

Шевченківський районний суд продовжив запобіжний захід колишньому народному депутату Семену Семенчено. Він є підозрюваним у справі про створення "приватної військової компанії".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Семенченко.

Згідно з постановою, фігуранта залишили під вартою ще на 2 місяці. Суд підтримав клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу.

"За клопотанням прокурора мені продовжили запобіжний захід ще на два місяці. І, це, незважаючи на завершення досудового слідства і початок розгляду так званої "справи НЗФ Семенченко-Шевченко" по суті", - написав екс-нардеп.

Разом з тим клопотання захисту про відвід прокурорського складу суддя відхилила.

Екс-депутата Семена Семенченка, силовики затримали в березні. Тоді СБУ заявила про викриття незаконної "приватної військової компанії", а колишнього нардепа звинуватили в її створенні. Вона нібито діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій і укладала контракти з різними групами країн Близького Сходу.

Тоді Семенченко оголосили підозру і відправили під варту за статтею 260 Кримінального кодексу "створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Раніше ми писали, що СБУ направила справу Семенченка до суду.

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Семен Семенченко
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