Екс-нардепу Мураєву повідомили про підозру в держзраді

За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України.

Таким чином, екс-нардеп цілеспрямовано використовував власний телеканал для маніпулювання суспільною думкою українців в інтересах РФ.

Як зазначили в СБУ, насамперед це стосувалось подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в Україні та її сприйняття на міжнародній арені. У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО.

Правоохоронці додають, що після експертиз зараз остаточно підтверджено факти злочинної діяльності екс-нардепа проти державної безпеки України.

Наразі тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів. За скоєне Мураєву загрожує до 15 років позбавлення волі.

Партія Мураєва заборонена в Україні

Нагадаємо, що влітку минулого року суд заборонив партію "Наші" колишнього народного депутата Євгенія Мураєва.

Крім того, восени 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва. Під час обшуків було знайдено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій.

Що цікаво, ще перед початком повномасштабного вторгнення РФ у Британії заявляли, що Кремль планує створити в Україні "маріонеткову" владу в Україні.

І тоді британці повідомляли, що потенційним лідером підконтрольної РФ владі в Україні розглядали колишнього нардепа Мураєва.

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