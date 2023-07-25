Екс-нардепу Мураєву повідомили про підозру в держзраді

Колишньому народному депутату Євгенію Мураєву повідомили про підозру в державній зраді. Він використовував телеканал "Наш" для поширення російської пропаганди в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України.
Таким чином, екс-нардеп цілеспрямовано використовував власний телеканал для маніпулювання суспільною думкою українців в інтересах РФ.
Як зазначили в СБУ, насамперед це стосувалось подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в Україні та її сприйняття на міжнародній арені. У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО.
Правоохоронці додають, що після експертиз зараз остаточно підтверджено факти злочинної діяльності екс-нардепа проти державної безпеки України.
Наразі тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів. За скоєне Мураєву загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що влітку минулого року суд заборонив партію "Наші" колишнього народного депутата Євгенія Мураєва.
Крім того, восени 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва. Під час обшуків було знайдено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій.
Що цікаво, ще перед початком повномасштабного вторгнення РФ у Британії заявляли, що Кремль планує створити в Україні "маріонеткову" владу в Україні.
І тоді британці повідомляли, що потенційним лідером підконтрольної РФ владі в Україні розглядали колишнього нардепа Мураєва.
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