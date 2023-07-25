Экс-нардепу Мураеву сообщили о подозрении в госизмене

По данным следствия, Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины.

Таким образом, экс-нардеп целенаправленно использовал собственный телеканал для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах РФ.

Как отметили в СБУ, в первую очередь это касалось подачи искаженной информации о внутренней ситуации в Украине и ее восприятии на международной арене. В связи с чем в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО.

Правоохранители добавляют, что после экспертизы сейчас окончательно подтверждены факты преступной деятельности экс-нардепа против государственной безопасности Украины.

Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступлений. За совершенное Мураеву грозит до 15 лет лишения свободы.

Партия Мураева запрещена в Украине

Напомним, что летом прошлого года суд запретил партию "Наши" бывшего народного депутата Евгения Мураева.

Кроме того, осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева. Во время обысков были найдены наличные деньги в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами незаконных действий.

Стоит добавить, что еще перед началом полномасштабного вторжения РФ в Британии заявляли, что Кремль планирует создать в Украине "марионеточную" власть в Украине.

И тогда британцы сообщали, что потенциальным лидером подконтрольной РФ власти в Украине рассматривали бывшего нардепа Мураева.

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