Экс-нардепу Мураеву сообщили о подозрении в госизмене

Бывшему народному депутату Евгению Мураеву сообщили о подозрении в государственной измене. Он использовал телеканал "Наш" для распространения российской пропаганды в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины.
Таким образом, экс-нардеп целенаправленно использовал собственный телеканал для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах РФ.
Как отметили в СБУ, в первую очередь это касалось подачи искаженной информации о внутренней ситуации в Украине и ее восприятии на международной арене. В связи с чем в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО.
Правоохранители добавляют, что после экспертизы сейчас окончательно подтверждены факты преступной деятельности экс-нардепа против государственной безопасности Украины.
Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступлений. За совершенное Мураеву грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что летом прошлого года суд запретил партию "Наши" бывшего народного депутата Евгения Мураева.
Кроме того, осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева. Во время обысков были найдены наличные деньги в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами незаконных действий.
Стоит добавить, что еще перед началом полномасштабного вторжения РФ в Британии заявляли, что Кремль планирует создать в Украине "марионеточную" власть в Украине.
И тогда британцы сообщали, что потенциальным лидером подконтрольной РФ власти в Украине рассматривали бывшего нардепа Мураева.
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