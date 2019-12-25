Экс-нардепу Микитасю продлили меру пресечения

Фото: Максим Микитась (facebook.com)

Бывшему президенту корпорации "Укрбуд" продлили меру пресечения до 14 февраля 2020 года

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему президенту корпорации "Укрбуд", народному депутату VIII созыва Максиму Микитасю до 14 февраля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Микитася обязали приходить к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию, не выезжать из населенного пункта, в котором он зарегистрирован и сообщать об изменении своего места жительства.

Также бывший нардеп должен воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми в этом уголовном производстве и сдать на хранение правоохранителям свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и носить электронный браслет.

Отметим, ранее Высший антикоррупционный суд Украины назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Его подозревают в сговоре с бывшим командующим Национальной гвардии Юрием Аллеровым и организации коррупционной схемы завладения недвижимостью в Киеве.

Прокуроры Генеральной прокуратуры совместно со следователями Государственного бюро расследований 11 декабря 2019 года провели обыск по месту жительства Микитася в пригороде Киева.