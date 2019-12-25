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Екс-нардепу Микитасю продовжили запобіжний захід

Новини » Суспільство     25.12.2019 - 21:02
Екс-нардепу Микитасю продовжили запобіжний захід
Фото: Максим Микитась (facebook.com)

Колишньому президенту корпорації "Укрбуд" продовжили запобіжний захід до 14 лютого 2020 року

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому президенту корпорації "Укрбуд", народному депутату VIII скликання Максиму Микитасю до 14 лютого 2020 року. Про це повідомили в прес-службі суду.

Микитася зобов'язали приходити до детектива, прокурора, слідчого судді, до суду щодо кожної вимоги, не виїжджати з населеного пункту, в якому він зареєстрований і повідомляти про зміну свого місця проживання.

Також колишній нардеп повинен утримуватися від спілкування зі свідками і підозрюваними в цьому кримінальному провадженні та здати на зберігання правоохоронцям свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон і носити електронний браслет.

Відзначимо, раніше Вищий антикорупційний суд України призначив Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 млн гривень. Його підозрюють у змові з колишнім командувачем Національної гвардії Юрієм Аллеровим і організації корупційної схеми заволодіння нерухомістю в Києві.

Прокурори Генеральної прокуратури спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань 11 грудня 2019 роки провели обшук за місцем проживання Микитася в передмісті Києва.

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