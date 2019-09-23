ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Жеваго вызвали на допрос в ГБР

Новости » Общество    23.09.2019 - 17:48
Жеваго вызвали на допрос в ГБР
Фото: Константин Жеваго (zhevago.info)

Жеваго должен явиться в ГБР 27 сентября

Бывшего народного депутата Константина Жеваго вызвали на допрос и для вручения подозрения в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению повестки, Жеваго должен явиться на допрос в ГБР 27 сентября в 11:00.

"Гр-н Жеваго, в соответствии с требованиями ст. ст. 133, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться 27 сентября 2019 года в 11:00 в кабинет №906 в Государственное бюро расследований по адресу: г.Киев, ул.Петлюры, 15, в уголовном производстве №62019000000000890 от 14.06.2019 для вручения письменного уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого", - говорится в сообщении.

Константин Жеваго является исполнительным директором компании Ferrexpo, а также бенефициаром банка "Финансы и Кредит". В августе РБК-Украина сообщало, что Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит", которые растратили 2,5 млрд гривен. По словам первого замдиректора ГБР Ольги Варченко, на причастность к схеме также проверяют нардепа. По данным СМИ речь шла о Константине Жеваго.

Ранее сообщалось, что проверка Фонда гарантирования вкладов физических лиц обнаружила выведение группой должностных лиц банка "Финансы и Кредит" денежных средств путем предоставления заведомо безнадежных кредитов на сумму почти 5 млрд грн.

ГБР в деле о захвате моряков получило доступ к указам Порошенко ГБР расследует почти 25 тыс. уголовных производств
Новости Украины FerrexpoдопросГБРФинансы и Кредит
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь