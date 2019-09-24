ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Екс-нардепу Микитасю оголосили про підозру

Новини » Політика    24.09.2019 - 17:03
Екс-нардепу Микитасю оголосили про підозру
Фото: Максим Микитась (facebook.com/maxim.mikitas)

Микитася підозрюють у хуліганстві

Державне бюро розслідувань України оголосило про підозру колишньому нардепу Максиму Микитасю в хуліганстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram директора ДБР Романа Труби.

Зокрема, Труба зазначив, що в липні Микитась увірвався на засідання селищної ради на Чернігівщині і влаштував бійку.

"Сьогодні колишньому депутату повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України", - повідомив він.

Нагадаємо, в липні Микитась напав на голову сільради Любеча Чернігівській області. На опублікованому відео нардеп лаявся з головою Любеча Сергієм Пінчуком і погрожував йому в'язницею. Останній у відповідь дзвонив в поліцію, після чого між ними сталася сутичка, під час якої Микитась відібрав у Пінчука мобільний телефон і кинув його об стіну.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальну справу, кваліфікувавши його дії як хуліганство. Також повідомлялося, що Микитась не приходив на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР).

Підозрюваного в нападі на Найєма затримали, - адвокат
Новини України подозрениенападМикитась
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся