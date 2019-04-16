Порошенко заявил, что Зеленский использует Крючкова в политической борьбе

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Он отметил, что Крючков три года "прятался по всему миру", а за несколько недель до выборов он "идет и сдается немецкой власти"

Президент и кандидат на этот пост Петр Порошенко заявил, что его оппонент Владимир Зеленский использует в политической борьбе экс-нардепа Дмитрия Крючкова, экстрадированного по подозрению в хищении средств облэнерго. Об этом Порошенко заявил в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает РБК-Украина.

По словам Порошенко, Крючков три года "прятался по всему миру", а за несколько недель до выборов он "идет и сдается немецкой власти".

"Я хочу подчеркнуть, что ничего общего с борьбой с коррупцией эти процессы не имеют. Три года надо было бороться с этой коррупцией или сразу же после президентских выборов. Это предвыборные технологии штаба моего оппонента (Владимира Зеленского, - ред.) и его патрона, господина Коломойского (олигарха Игоря Коломойского, - ред.)", - сказал он.

Порошенко утверждает, что незнаком с Крючковым и никогда с ним не общался. Также президент прокомментировал информацию о том, что нардеп Игорь Кононенко может быть причастен к хищениям в энергетике.

"В интервью журналистам он (Крючков, - ред.) говорит: "Я когда-то общался с господином Кононенко, я писал все разговоры". Но продемонстрировать он смог только 5 слов", - сказал он.

Порошенко добавил, что правоохранители должны расследовать дело Кононенко.

"Господин Кононенко должен после выборов сразу идти в следственные органы и отвечать на те вопросы, которые у них возникнут. И если он виновен, должен нести за это ответственность", - добавил он.

Напомним, сегодня в Украину экстрадировали из Германии экс-депутата Дмитрия Крючкова.

Ранее сообщалось, что программа "Схемы" опубликовала записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о возможной причастности последнего к аферам в энергетике. После этого Игорь Кононенко назвал манипуляцией расследования журналистов программы "Схемы" относительно афер в энергетике.

Напомним, в апреле прошлого года в Германии задержали бывшего депутата ВР Дмитрия Крючкова. Его подозревают в хищении средств "Запорожьеоблэнерго".