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Екс-нардепа підозрюють у привласненні 928 тис. гривень компенсації за житло

Новини » Надзвичайні події     14.05.2020 - 18:30
Екс-нардепа підозрюють у привласненні 928 тис. гривень компенсації за житло
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Колишній депутат користувався номером у "Готельному комплексі "Національний"

Колишньому народному депутату 8 скликання повідомили про підозру в незаконному отриманні 928 тис. гривень компенсації за житло. Про це повідомили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що підозру екс-нардепу правоохоронці вручили сьогодні за погодження прокурорів САП на Національного антикорупційного бюро.

"В ході досудового розслідування встановлено, що незважаючи на наявність власного житла у столиці, народний обранець з листопада 2014 року по серпень 2019 року незаконно отримав понад 928 тис. гривень компенсації за користування готельним номером в ДП "Готельний комплекс "Національний", - повідомили в САП.

Нардепа підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем (ч.2 ст.364 КК України).

КОЛИШНЬОМУ НАРДЕПУ ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ В НЕЗАКОННОМУ ОТРИМАННІ 928 ТИС. ГРИВЕНЬ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ЖИТЛО 14 травня...

Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура Четвер, 14 травня 2020 р.

Тиждень назад у НАБУ повідомили про завершення розслідування справи екс-нардепа, якого підозрюють у незаконному отриманні з державного бюджету 543,9 тис. грн компенсації за оренду житла.

У березні зазначеному екс-нерадепу та ще одному його колезі правоохоронці повідомили про підозру. Обидва депутати проживали у "Готельному комплексі "Київ".

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України нардепКомпенсацияжильеСАП
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