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САП открыла дело против Рябошапки

Новости » Политика     06.05.2020 - 13:17
САП открыла дело против Рябошапки
Фото: Руслан Рябошака (РБК-Украина)

Рябошапку проверят на коррупционные преступления

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завела уголовное дело на бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила спикер САП Ольга Постолюк.

По ее словам, уголовное дело открыли на основании решения Высшего антикоррупционного суда.

"Было решение ВАКС, и мы его выполнили и внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном производстве по предварительной квалификацией ст.366-1 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса", - отметила Постолюк.

Отметим, дело открыто по признакам возможного декларирования недостоверной информации и принятия предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения.

Напомним, перед увольнением с поста генпрокурора Рябошапка прямо обвинял Высший антикоррупционный суд в отсутствии быстрых результатов в борьбе с топ-коррупцией.

Рябошапку уволили в начале марта. До голосования в Верховной раде президент Владимир Зеленский заявлял, что чиновники не должны занимать должности, если их работа не приносит результата.

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