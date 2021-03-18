Экс-нардепа Пашинского оправдали по делу о стрельбе с потерпевшим

Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал бывшего нардепа Сергея Пашинского по делу о стрельбе с потерпевшим. Решение еще может быть обжаловано.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
По его словам, Пашинскому также вернут изъятый пистолет, уголовное производство в отношении него закрыто.
Отметим, бывшего нардепа обвиняли в нанесении тяжелых телесных повреждений, но на прошлой неделе потерпевший в этом деле житель Киевской области Вячеслав Химикус отказался от исковых требований. По его словам, он получил компенсацию.
На сегодняшнем заседании суд пришел к выводу, что обвинение не доказало виновность Пашинского.
Напомним, по данным следствия, 31 декабря 2016 года произошел конфликт на дороге, в ходе которого Пашинский выстрелил из пистолета марки Glock 19 и ранил Химикуса. Последний получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Повреждения были квалифицированы как тяжкие, после них наступила инвалидность.
Примечательно, что в 2017 году Генпрокуратура закрыла уголовное производство, не обнаружив состава преступления в действиях депутата, но осенью 2019 года Государственное бюро расследований возобновило дело. Пашинскому вручили подозрение в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, некоторое время он находился под домашним арестом.