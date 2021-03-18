Екс-нардепа Пашинського виправдали у справі про стрілянину з потерпілим

Васильківський міськрайонний суд Київської області виправдав колишнього нардепа Сергія Пашинського у справі про стрілянину з потерпілим. Рішення ще може бути оскаржено.
Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.
За його словами, Пашинському також повернуть вилучений пістолет, кримінальне провадження щодо нього закрито.
Зазначимо, колишнього нардепа звинувачували в нанесенні важких тілесних ушкоджень, але минулого тижня потерпілий у цій справі житель Київської області В'ячеслав Хімікус відмовився від позовних вимог. За його словами, він отримав компенсацію.
На сьогоднішньому засіданні суд прийшов до висновку, що обвинувачення не довело вину Пашинського.
Нагадаємо, за даними слідства, 31 грудня 2016 року стався конфлікт на дорозі, в ході якого Пашинський вистрілив з пістолета марки Glock 19 і поранив Хімікуса. Останній отримав вогнепальний осколковий перелом стегнової кістки лівої ноги. Пошкодження були кваліфіковані як тяжкі, після них настала інвалідність.
Примітно, що в 2017 році Генпрокуратура закрила кримінальне провадження, не знайшовши складу злочину в діях депутата, але восени 2019 року Державне бюро розслідувань поновило справу. Пашинському вручили підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, деякий час він знаходився під домашнім арештом.