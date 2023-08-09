У екс-нардепа з "Партії регіонів" провели обшуки у справі про відмивання грошей

Фігурантом справи є колишній народний депутат України I, III - VII скликань, екс-заступник голови фракції забороненої "Партії регіонів". Правоохоронці перевіряють його причетність до відмивання 500 млн гривень, одержаних злочинним шляхом.

Також перевіряється інформація про ухилення нардепом від сплати податків протягом 2011-2014 років у розмірі більше ніж 63 млн гривень.

Обшуки пройшли у керівників підконтрольних нардепу компаній, зокрема офшорних. За даними слідства, через ці фірми нардеп міг проводити оборудки з відмивання "доходів".

СБУ та ДБР відкрили кримінальне провадження за:

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Колишньому нардепу загрожує до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Фото: у колишнього нардепа-регіонала пройшли обшуки (t.me/SBUkr)

Як повідомляло РБК-Україна, нардепа Анатолія Гунька від партії "Слуга народу" спіймали на хабарі. За даними слідства, він разом зі спільниками намагався "продати" землю Національній академії аграрних наук.

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